Joven de 21 años le quitó la vida a 13 caimanes y lo compartió en Snapchat: esto se sabe

Las autoridades de Florida arrestaron a un joven de 21 años acusado de matar ilegalmente al menos a trece caimanes y difundir en la red social Snapchat imágenes de los animales muertos junto a sus amigos.

Jacob Latreille fue detenido en el condado de Brevard, en el centro del estado, tras una investigación en la que agentes obtuvieron videos publicados en Snapchat por su amigo Luke Michael Landry, de 25 años. En las grabaciones se observa cómo capturan y matan a los reptiles, según detalla la orden de arresto divulgada este jueves.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) informó que, además de Latreille —residente de Mims—, existen órdenes de captura contra Landry, Robert Gage Martin y Wyat Scott Lowe, todos originarios de Titusville.

De acuerdo con la FWC, Latreille, quien ya ha estado detenido en al menos cuatro ocasiones, y sus presuntos cómplices capturaron siete caimanes el 19 de abril, la mayoría con sus propias manos desde un bote aerodeslizador, antes de matarlos. Posteriormente, entre el 24 de abril y el 11 de mayo, cazaron ilegalmente a otros siete ejemplares, que también fueron sacrificados.



Jacob Latreille Foto: redes sociales

Las pruebas gráficas muestran a siete caimanes muertos sobre hielo en una embarcación y a los sospechosos posando con otros cinco animales, según el documento judicial. Uno de los videos exhibe a Latreille manejando el bote durante la noche y dirigiendo a sus compañeros para que atraparan a los reptiles.

“La FWC toma muy en serio este tipo de violaciones. Capturar y manipular ilegalmente la vida silvestre es una infracción grave de la ley de Florida y representa un riesgo tanto para los animales como para la seguridad pública”, advirtió la entidad en un comunicado.

Florida alberga más de una quinta parte de la población total del caimán estadounidense, con alrededor de 1,25 millones de ejemplares de los cinco millones estimados en todo el país, según la organización Defenders of Wildlife.