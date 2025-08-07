Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caos en Movistar Arena
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Joven murió al caer de un segundo piso durante una discusión con su pareja: esto se sabe

Joven murió al caer de un segundo piso durante una discusión con su pareja: esto se sabe

La víctima, de 21 años, habría intentado evitar que revisaran su celular; su pareja permanece hospitalizada en estado crítico.

Mujer muere al caer de un segundo piso
Mujer muere al caer de un segundo piso
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 02:13 p. m.

Una noche que prometía ser de diversión en el bar “Chapo”, ubicado en la zona conocida como Los Callejones, en la provincia de Puerto Inca, Huánuco (Perú), terminó en tragedia durante la madrugada del lunes 4 de agosto. Una joven de 21 años falleció al caer del segundo piso del establecimiento junto a su pareja, quien resultó gravemente herido.

La víctima fue identificada como Emely Fiorella Mego Díaz, quien según versiones difundidas por medios locales, discutía acaloradamente con su pareja, Henry Manuel del Águila Macedo, de 27 años. Ambos habrían estado bajo los efectos del alcohol y el motivo de la pelea sería un teléfono celular.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto del incidente. En las imágenes se ve a Emely persiguiendo a Henry por uno de los pasillos del segundo nivel del local. Al llegar al extremo del pasillo, el joven se detiene abruptamente y da media vuelta, provocando que la joven, sin poder frenar del todo, se impacte contra él. El choque hizo que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al vacío.

El accidente se agravó por la ausencia de barandales de seguridad en esa zona del establecimiento, un detalle clave que facilitó la trágica caída. Emely murió de forma instantánea al impactar contra el suelo, mientras que Henry fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, tanto por la falta de medidas de seguridad en el bar como por el incidente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias Internacionales

Video

Viral