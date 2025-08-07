Joven murió al caer de un segundo piso durante una discusión con su pareja: esto se sabe

Una noche que prometía ser de diversión en el bar “Chapo”, ubicado en la zona conocida como Los Callejones, en la provincia de Puerto Inca, Huánuco (Perú), terminó en tragedia durante la madrugada del lunes 4 de agosto. Una joven de 21 años falleció al caer del segundo piso del establecimiento junto a su pareja, quien resultó gravemente herido.

La víctima fue identificada como Emely Fiorella Mego Díaz, quien según versiones difundidas por medios locales, discutía acaloradamente con su pareja, Henry Manuel del Águila Macedo, de 27 años. Ambos habrían estado bajo los efectos del alcohol y el motivo de la pelea sería un teléfono celular.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto del incidente. En las imágenes se ve a Emely persiguiendo a Henry por uno de los pasillos del segundo nivel del local. Al llegar al extremo del pasillo, el joven se detiene abruptamente y da media vuelta, provocando que la joven, sin poder frenar del todo, se impacte contra él. El choque hizo que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al vacío.

🇵🇪 | Una mujer persiguió a un hombre que acababa de robar un objeto pero ambos cayeron por unas escaleras sin barandales.



La mujer perdió la vida mientras que el sujeto sobrevivió y permanece hospitalizado

El accidente se agravó por la ausencia de barandales de seguridad en esa zona del establecimiento, un detalle clave que facilitó la trágica caída. Emely murió de forma instantánea al impactar contra el suelo, mientras que Henry fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, tanto por la falta de medidas de seguridad en el bar como por el incidente.

