Joven murió tras caer mientras intentaba rescatar su billetera; su amigo grabó todo

Una tragedia sacudió a la comunidad de Río de Janeiro (Brasil) el pasado domingo 14 de septiembre, cuando Luiz Guilherme Campitelli, de 31 años, perdió la vida en un accidente ocurrido en São Conrado, al sur de la ciudad.

De acuerdo con medios locales, el joven había asistido a una fiesta y, tras salir de ella en horas de la madrugada, decidió tomarse una selfie en el carril bici Tim Maia, un sitio conocido por sus vistas hacia el mar. En medio del intento, su billetera se deslizó entre las piedras. Campitelli trató de recuperarla, pero perdió el equilibrio, cayó y sufrió un golpe mortal en la cabeza.

El trágico episodio quedó registrado en el celular de un amigo que lo acompañaba y que fue testigo directo de lo ocurrido. En la grabación se observa a la víctima descender entre las piedras, vestido con bermuda, camiseta sin mangas y zapatillas, intentando sostenerse mientras buscaba su pertenencia.

Su tío, Juanildo Freitas, relató conmovido lo sucedido al portal G1: “Llegó a compartir una última publicación dentro de la fiesta, donde decía ‘siendo joven’. Lo que nos llegó es que se resbaló, se lastimó y terminó ocurriendo esta fatalidad. Es un momento trágico, era mi único sobrino”.

La comisaria Daniela Terra, a cargo de la investigación, confirmó que la principal hipótesis es la de un accidente: “Fue a tomarse un selfie en el mirador y la billetera cayó sobre las piedras. En esto, trató de bajar para recoger los objetos y, desafortunadamente, se desequilibró, se cayó y murió”.