Julio Borges: “Petro es un rehén de Maduro y eso no le permite tener asertividad”

El presidente Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela "no fueron libres" por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

Colombia estará representada en la investidura de Maduro por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo.

"Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos (...) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas", aseguró Petro en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros.

En diálogo con Mañanas Blu, Julio Borges, quien en su momento fungió como presidente de la Asamblea de Venezuela, pero ahora está exiliado, se refirió a la situación en su país y la postura que el presidente Gustavo Petro ha tomado frente al ambiente político en ese país.

De acuerdo con Borges, el presidente Gustavo Petro resulta contradictorio en sus declaraciones sobre Venezuela, pues por un lado rechaza las detenciones arbitrarias de opositores, pero anuncia que un representante del país irá a la investidura.

Sobre la influencia de la política colombiana bajo el liderazgo de Gustavo Petro. Borges expresó su preocupación sobre cómo Petro intenta equilibrar su relación con los sectores progresistas mientras omite a quienes no votaron por Maduro.

"Una cosa es que Colombia no quiera romper relaciones con Venezuela, pero mandar a alguien al acto espurio de un dictador, es hacerle un favor. Esto no es solo una lucha política; es una lucha por principios fundamentales como la libertad y los derechos humanos", dijo.

"Honestamente a mí me parece muchas veces que que el presidente Petro en muchos temas está secuestrado por Maduro. Yo pienso honestamente que en temas relacionados con la frontera con el ELN y con otros temas muy espinosos, al final Petro es un rehen de Maduro y eso no le permite tener la claridad y la asertividad que este tema amerita", agregó.

Escuche aquí la entrevista: