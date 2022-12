La historia de la estadounidense deformada por un cirujano falso

Blu Radio conoció la historia de Marie Kearse, una estadounidense de 53 años que fue engañada por Rodolfo Gómez, un cirujano plástico falso que le practicó dos cirugías, una mamoplastia y una lipectomía. Esta mujer sufrió deformidades fruto de la mala práctica de los procedimientos.

Marie Kearse llegó a Colombia para practicarse estas dos cirugías el 8 de marzo. Días después notó que su cuerpo reaccionó mal a los procedimientos y falta de ayuda de su cirujano Rodolfo Gómez se remitió el 25 de marzo a la Clínica Country en Bogotá.

“Sangré durante dos semanas todos los días y estaba preocupada porque pensaba que no era algo normal. El doctor me decía que todo estaba bien que a todas les pasaba lo mismo. Después la piel empezó a verse rara, tenía partes amarillas al final del vientre y también en los senos. Me preocupe aún más porque paró el sangrado pero tenía este nuevo problema. Le volví a preguntar qué podía hacer y me dijo que nada, que tenía que esperar”, afirma Marie.

Ante la falta de ayuda, Marie se remitió a urgencias en la Clínica Country donde le dijeron que tenía necrosis e infección en las heridas por una mala práctica durante la operación. “Cuando les mostré la tarjeta de trabajo de este doctor en el cuarto emergencia, me dijeron que Rodolfo Gómez no era un cirujano plástico, y me dijeron que tenía que demandarlo”.

En la clínica el Country le aplicaron fuertes antibióticos y le recomendaron regresar a Estados Unidos donde tuvieron que hacerle una cirugía de urgencia para remover líquidos que tenía en la zona de su vientre y le aplicaban penicilina dos veces al día.

Tiempo después se enteró que esta clínica inicialmente llamada Clínica Estética y Salud había sido cerrada en el 2014 por el fallecimiento de Gladys Barbosa a causa de un mal procedimiento practicado, pero que tiempo después había abierto sus puertas a nuevos clientes bajo el nombre de Clínica Belanova, ubicada en la Carrera 18 con calle 85 en Chapinero.

Marie habló con la Embajada americana hace un mes, donde le advirtieron que ya son 3 las mujeres de nacionalidad estadounidense que han fallecido desde el 2014 por procedimientos estéticos mal realizados en Colombia y le recomendaron interponer la demanda en la Fiscalía General de la Nación.

Marie visitó a un nuevo cirujano plástico, el mismo que vio a la periodista Lorena Beltrán después de vivir algo similar en manos del doctor Sales Puccini, para ser evaluada y mirar su condición de salud.

La Defensoría del Pueblo revisó el caso de Marie y está investigando todas las evidencias.