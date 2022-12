La libra esterlina cae al retrasarse la votación del acuerdo del Brexit

La libra esterlina cayó en el mercado de divisas ante el dólar y el euro tras conocerse que el Gobierno británico prevé retrasar la votación del acuerdo del Brexit.



La libra descendió un 0,4 % frente al dólar, hasta 1,26 dólares -su valor mínimo este año-, y un 0,6 % ante el euro, a 1,10 euros, ante la perspectiva de que se prolongue el proceso que rodea la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



Fuentes del Ejecutivo de Londres han indicado que la primera ministra, Theresa May, se dispone a retrasar la votación sobre el acuerdo de Brexit consensuado con Bruselas, que debía celebrarse el martes en la Cámara de los Comunes.



Está previsto que May haga una declaración ante los diputados este lunes.



El acuerdo para la salida de la UE propuesto por la líder conservadora ha suscitado una gran oposición dentro y fuera de su partido, y se esperaba que la cámara lo rechazara en la votación de este martes.



Al prorrogar el proceso, se entiende que May espera poder acordar con la UE ciertos cambios en el pacto que lo hagan más aceptable para el Parlamento británico, que se opone en particular a la salvaguarda para Irlanda del Norte.



Esta cláusula de seguridad establece que, si no hubiera un acuerdo comercial bilateral al fin del periodo de transición, en diciembre de 2020, todo el Reino Unido formaría una unión aduanera, pero Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo, para evitar una frontera física con Irlanda.