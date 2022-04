La llegada de Elon Musk a Twitter puede darle un dinamismo a la red: Impacto TIC

El multimillonario Elon Musk compró el 9,2% de las acciones de Twitter, lo cual ha sido centro de críticas de todo el mundo por el riesgo de perder la libre expresión. Sin embargo, para Mauricio Jaramillo Marín, cofundador y director de Impacto TIC, la llegada del empresario es un impulso para la marca.

"Nos genera una expectativa tremenda, es un millonario muy influyente. Es impulsivo, es twittero y maneja la libertad de una manera interesante. Ahora tiene acciones de Twitter (...) Compró el 9,2% y muchos se sintieron amenazados por la libre expresión en la red social, pero según los expertos, es una inversión pasiva, por ahora, no puede cambiar nada. La intención de él es no hacer cambios, tener al empresario más importante del momento no me molesta", indicó.

El temor, según Jaramillo, es que la unión del empresario con Twitter ponga en riesgo el control de la voz a través de la red social. Ahora, tener la persona que para el experto es "la más influyente del mundo" permite un crecimiento y un dinamismo para la marca en sí, "si uno mira las otras empresas de Elon, es el dueño, tiene mayor presencia y nadie ha dicho que haya hecho una acción inaudita", agregó.

"Los cambios que ha hecho la plataforma van por el buen camino. Realmente ninguna red social pensaba que iba a tener el impacto que tienen ahora y amenazas como las 'fake news', la llegada de él, peco de optimista, pero puede mejorar ciertas cosas", concluyó Marín.

Ahora Twitter prepara el botón de editar en los trinos con el fin de mejorar la libre expresión. Aunque el director de Impacto TIC, dice que puede aumentar la manipulación de la información.