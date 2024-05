La voz de Google Maps Paulina Aguirre, publica el EP 'Love Is My Religion'

La ecuatoriana Paulina Aguirre, la voz oficial de la aplicación Google Maps, publicó 'Love Is My Religion', un EP de seis temas originales que combina el folclor andino, sonidos afro y música electrónica, según un comunicado difundido este miércoles.

La intérprete, ganadora de un Latin Grammy, presenta con este nuevo proyecto discográfico "una innovadora mezcla de folclor fusión", de acuerdo con su oficina de representación en EE. UU.

Para este proyecto, Aguirre se ha asociado con figuras destacadas como Vico C y Taboo, de los Black Eyed Peas, con quienes interpreta 'Canoita Electro', así como con el italiano Oswaldo Supino, que se suma al tema 'El viento'.

El disco, producido por Pablo Aguirre y ya disponible en plataformas digitales, se completa con las canciones 'Mi corazón', 'Vamo a sanar', 'Me duele' y la que da nombre al EP, 'Love is My Religion'.

Durante su trayectoria, la ecuatoriana ha colaborado como cantante con Michael Bublé, Luis Miguel, Marta Sánchez y Marco Antonio Solís, además de ser 'coach' de Becky G.

Como compositora, su crédito figura junto al de artistas de la talla de Mario Domm, del grupo Camila, Taboo, Huey Dunbar (DLG), e igualmente ha contribuido en la banda sonora de la película "Dedicada a mi ex" de Sony Pictures.

"Con 'Love is My Religion', Paulina Aguirre invita a sus oyentes a embarcarse en un viaje musical que trasciende fronteras y géneros", destaca la nota, que pone de relieve el "profundo compromiso humanitario" de la artista.

La intérprete, quien lidera la Fundación Mujer de Fe, que lucha contra la violencia de género en las artes, recibió en 2009 un Latin Grammy a mejor álbum de música cristiana por su disco 'Esperando tu voz'.