Ladrones intentaron robar almacén, pero fueron sorprendidos por guardia de seguridad: video

Una noche de tensión y violencia se vivió cuando un guardia de seguridad frustró un asalto a un almacén industrial y terminó enfrentándose a tiros con un grupo de delincuentes armados.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, dejó dos asaltantes muertos y un tercero en fuga, según confirmaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió en un galpón del distrito de Camará, en la ciudad de Aquiraz, Brasil. De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres ingresaron de manera sorpresiva al predio y avanzaron hacia la caseta de vigilancia mientras apuntaban sus armas.

Uno de ellos intentó derribar la puerta a patadas, pero el vigilante reaccionó con rapidez y disparó, neutralizando de inmediato al primer agresor.

Las imágenes captadas por el sistema de seguridad muestran que, tras el primer disparo, el guardia continuó su defensa y abrió fuego contra los otros dos intrusos.

Este es el video del intento de robo



🇲🇽 | Tres presuntos ladrones murieron tras intentar robar una caseta de vigilancia en zona rural de México; el guardia armado repelió el ataque. Autoridades investigan y analistas advierten sobre la inseguridad en zonas rurales. pic.twitter.com/KqPeJQrf18 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 17, 2025

Uno de ellos cayó herido y, en medio de la confusión, se habría disparado accidentalmente. El tercer sospechoso logró escapar antes de que el vigilante pudiera alcanzarlo.

En el lugar, la policía encontró dos pistolas y un revólver, armas que habrían sido utilizadas en el intento de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del estado de Ceará informó que la Policía Civil de Aquiraz ya adelanta las investigaciones y analiza el material audiovisual para dar con el paradero del prófugo y establecer la secuencia exacta de los hechos.

Mientras tanto, el guardia, cuya identidad no fue revelada por motivos de seguridad, se encuentra colaborando con las autoridades en su declaración.

El caso ha causado conmoción entre los habitantes de la zona, quienes destacan la rápida reacción del vigilante, aunque las autoridades recordaron la importancia de no enfrentar a delincuentes armados y de reportar de inmediato a las fuerzas de seguridad para evitar tragedias.