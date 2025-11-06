Latinoamérica llega a la COP30 con el desafío de convertir compromisos en acción

Latinoamérica llega a la COP30 de Belém (Brasil) con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y sumarse a la transición energética pero buscando una voz común que consiga convertir los compromisos medioambientales en resultados concretos que aborden una financiación climática justa.

Las limitaciones presupuestarias y la dependencia de los combustibles fósiles de los países de la región se presentan con un desafío que tendrá que ser abordado en la reunión brasileña sin un acuerdo previo entre las partes y con algunas divergencias políticas, según analistas.

Sin embargo, el hecho de que Brasil, país capital en la región, sea el organizador de la cumbre climática ha dado una luz de esperanza a la hora de esperar un buen acuerdo entre las partes.

Por países, México reconoció que enfrenta dificultades para cumplir su meta de reducir un 64 % las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030, equivalente a 225 millones de toneladas, por lo que propone reorientar el gasto público y fortalecer los mecanismos regulatorios.



En la COP30 tiene previsto presentar una nueva contribución climática, que reafirmará la meta de neutralidad de carbono a mediados de siglo e incluirá estrategias de adaptación, financiamiento e innovación verde.

En esta línea, Chile busca consolidarse como referente en transición energética y diplomacia climática, ampliando alianzas para movilizar financiamiento, cooperación técnica y tecnologías limpias que faciliten el cumplimiento de sus compromisos bajo el Acuerdo de París.

Además, prioriza la restauración de ecosistemas, la gestión de riesgos y la protección de la biodiversidad en el contexto amazónico de la cumbre.

De los países centroamericanos, Guatemala avanza hacia una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) más ambiciosa, que se ha visto empujada por una apuesta por la energía renovable, que ya supone el 68% de su generación eléctrica. Además, impulsa un programa de electrificación rural que reducirá 80.000 toneladas de CO₂ al año y apunta a lograr la deforestación neta cero en 2027.

Costa Rica presentará una NDC "más robusta y transparente", con un marco financiero sólido sustentado en innovaciones fiscales. El país fortalecerá su programa de Pago por Servicios Ambientales Marino, evaluará el impacto fiscal de los incentivos a los vehículos eléctricos y establecerá medidas para mejorar la gestión del riesgo de desastres.

Panamá hará un llamado a “convertir las promesas en resultados concretos para la gente y la naturaleza”, impulsando mayor coherencia en el sistema climático global y un acceso más equitativo a los fondos internacionales. Además, promoverá un Plan de Acción de Género con enfoque en derechos, liderazgo local y rendición de cuentas.

De vuelta al continente, Colombia llevará a la COP30 tres propuestas: reconocer la biodiversidad como solución climática, avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y promover una reforma al sistema financiero internacional que no aumente la deuda de los países del sur global.

Para el Gobierno de Petro, la COP30 debe ser la cumbre que "reconozca la biodiversidad como solución climática y que impulse la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, en un momento en que el bioma amazónico está en un punto de no retorno por el extractivismo".

Lejos del consenso regional

En otra onda, la Argentina del presidente Javier Milei ha ido recortando los capítulos dedicados al cambio climático. Una de sus primeras medidas cuando llegó al Ejecutivo fue reducir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a una subsecretaría y le recortó su presupuesto.

En la COP29, en Bakú en 2024, ordenó retirar la delegación argentina tras su primer contacto con Donald Trump, y hasta ahora no ha confirmado la presencia oficial del país en la cumbre de Belém.

Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), son las provincias y municipios quienes sostienen actualmente la acción climática, mientras el Gobierno impulsa la expansión de proyectos como Vaca Muerta y el gas natural licuado en el Golfo San Matías sin evaluaciones ambientales ni participación pública.

Por su parte, Perú se sumará a la propuesta de Brasil sobre el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que otorgará incentivos por hectárea conservada en países amazónicos. También presentará avances en su Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), el primero de su tipo en la región, y en el Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional, que gestiona más de siete millones de hectáreas en manos de pueblos originarios.

Otro país amazónico, Ecuador apostará por una transición progresiva desde el petróleo hacia la minería de metales críticos, pero manteniendo la producción de hidrocarburos y gas. Sus esfuerzos se centran en reducir la deforestación, restaurar bosques degradados y fomentar cultivos sostenibles como el cacao y el café.

Uruguay se ha mostrado partidario del multilateralismo y de una acción climática que combine mitigación, adaptación y transferencia tecnológica. Su directora nacional de Cambio Climático, María Fernanda Souza, advirtió que América Latina “tiene que encontrar una voz común” para negociar en igualdad de condiciones y acceder a los recursos necesarios para enfrentar los impactos del cambio climático sin sacrificar su desarrollo.

Bolivia llegará a la COP30 con una delegación técnica tras haber realizado acciones preparatorias para definir una posición nacional y enfrentar los impactos del cambio climático en regiones como la Amazonía boliviana. El presidente electo, Rodrigo Paz, busca acreditar una delegación propia bajo su próximo Gobierno, cuyos temas aún no han sido detallados.