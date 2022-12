Liberan a hermana de futbolista Enner Valencia, secuestra en frontera con Colombia

La hermana del futbolista ecuatoriano Enner 'Superman' Valencia, Elsy, secuestrada en Esmeraldas, norte de Ecuador y fronteriza con Colombia, fue rescatada "sana y salva" por la Policía, según informaron este sábado las autoridades.

La secuestrada "luego de 11 días de permanecer en cautiverio hostil, por el clima y en medio de la selva, fue rescatada por nuestros equipos", informó en conferencia de prensa el coronel Henry Herrera, jefe de la Unidad Antisecuestros (Unase) de la Policía ecuatoriana.

"Pudimos rescatar a esta persona sana y salva, sin que haya sufrido ningún daño, sin que tampoco se haya pagado rescate", agregó.

La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, había adelantado el viernes por la noche que se había conseguido liberar a la hermana del jugador.

'Superman' Valencia, quien milita en Tigres de México, reaccionó en Twitter diciendo: "muchas gracias a las autoridades nacionales, policía y todos quienes estuvieron a cargo de este operativo".

La mujer "fue secuestrada la noche del 16 de agosto en su domicilio en donde varios sujetos fuertemente armados ingresaron a su domicilio y le despojaron de varias pertenencias y se la llevaron secuestrada", según el comandante de la Zona 1 de la Policía Nacional, general Alain Luna, quien también declaró ante la prensa.

Explicó que "se movilizó varios equipos de la Unidad Antisecuestros en el sector de San Lorenzo lo que logró la detención de seis ciudadanos”, "Edwin C., Rugelio C., José C. y Edwin M., de nacionalidad colombiana".

Los dos restantes serían ecuatorianos, manifestó el oficial, "quienes se conoce habían sido parte del frente Oliver Sinisterra", una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ese grupo "armado, irregular en la frontera norte", según Luna, es el mismo que participó en el rapto y posterior muerte de un equipo periodístico del matutino quiteño El Comercio entre marzo y abril de 2018.

La Policía publicó un breve video atribuido al "gran trabajo y despliegue de nuestras unidades tácticas (#Unase y #GIR)" sobre el rescate de la pariente del delantero que también jugó en los clubes ingleses West Ham United y Everton.

La grabación se inicia con gritos de "al piso, al piso" en medio de una zona de matorrales.

Luego, se observa a una mujer saliendo bajo una improvisada carpa de plástico y una voz le dice: "tranquila, tranquila Elsy, tranquila mija, estás con la Policía Nacional" y ella reacciona entre sollozos: "ayúdenme, llévenme (...)".

#Secuestro #UltimaHora



Momento en el cual Elsy Valencia , Hermana del Jugador Enner Valencia es Liberada por agentes de la Policía Nacional y La UNASE , luego de ser Secuestrada por algunos Días pic.twitter.com/McNzH970XJ — VideosDeEcuador (@NotiViralEc) August 29, 2020

🚨 NOTICIA EN DESARROLLO



La @PoliciaEcuador, con la #UNASE, logró la liberación de Elsy Valencia, hermana de @EnnerValencia14. pic.twitter.com/417kx1omHw — María Paula Romo (@mariapaularomo) August 28, 2020