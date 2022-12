López Obrador plantea "borrón y cuenta nueva" para casos de corrupción en México

El mandatario electo de México Andrés Manuel López Obrador dijo que no se dedicará a perseguir a quienes posiblemente estén involucrados en delitos de corrupción, pero no detendrá los procesos que ya estén iniciados.



“Es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteado, si, es decirle al pueblo de México punto final… Que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva”, dijo López Obrador a la salida de un homenaje sobre el 108 aniversario de la Revolución Mexicana.

López Obrador, que se posesionará en el cargo el próximo 1 de diciembre, no profundizó en lo que representará dicho perdón, pero si aseguró que esta medida dará apertura a una nueva etapa en la que ya no habrá cabida para la impunidad.



Por otra parte, en entrevista con medios locales, el próximo gobernante azteca defendió el proyecto de creación de una guardia nacional que, para algunos sectores es una medida “militarista” que no dará solución al problema de inseguridad. Además, consideran que su rango constitucional poner en riesgo el sistema democrático y republicano.



Sin embargo, el presidente electo no se mueve de su posición y argumenta que dicha guardia ayudará en la transformación de pacificación que quiere su administración para el país y espera la confianza de los mexicanos para su consolidación.