Los bancos y la prensa no dejarán a Trump ser presidente de EEUU: Assange

"A Trump no le dejarán ganar ¿Por qué lo digo? Porque tiene a todo el poder establecido en su contra", dijo Assange en una entrevista difundida hoy por el canal de televisión ruso RT.



Assange, que colabora desde hace años con RT, uno de los pilares de la máquina de propaganda del Kremlin que emite en inglés, español y árabe, destacó que Trump cuenta con el respaldo de un solo grupo de poder, los evangélicos, "si se les puede llamar así".



"Los bancos, los servicios de inteligencia, las compañías de armamento, el capital exterior, etc, están todos unidos tras Hillary Clinton", señaló.



Assange agregó que "los medios de comunicación también" apuestan abiertamente por la victoria de la candidata demócrata en las elecciones presidenciales.



"Los propietarios de los medios y los mismos periodistas también", precisó.



En un adelanto de la entrevista divulgado el viernes el fundador de WikiLeaks exculpaba al Kremlin del ataque cibernético que permitió la publicación de los correos electrónicos de Clinton.



"Clinton ha declarado, falsamente, en numerosas ocasiones que 17 agencias estadounidenses consideran que Rusia es la fuente de nuestras publicaciones. Esto es falso", dijo.



Assange acusó a la antigua secretaria de Estado y sus asesores de "proyectar una histeria neomacartista de que Rusia es responsable de todo".



"Podemos decir que el Gobierno de Rusia no es la fuente", dijo Assange desde la embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra refugiado desde hace cuatro años.



En los últimos meses WikiLeaks ha publicado más de 30.000 correos electrónicos de Clinton de un servidor privado que empleó cuando era secretaria de Estado y más recientemente la correspondencia confidencial de John Podesta, el jefe de campaña de la candidata demócrata.



El portal también divulgó cerca de 20.000 correos electrónicos enviados y recibidos por miembros del Comité Nacional Demócrata (DNC), en los que queda en evidencia la actitud despectiva de la cúpula del partido hacia Bernie Sanders durante las primarias.



Desde un principio, Clinton y sus asesores acusaron a Rusia de piratear sus correos y de estar detrás del ciberataque cometido contra el DNC con el objetivo de suministrar munición a WikiLeaks y beneficiar a Trump.



En respuesta, Putin ha acusado a Clinton de intentar "desviar la atención" sobre el contenido de dichos mensajes y los "problemas reales" que aquejan a la sociedad norteamericana con cortinas de humo como las "histéricas" acusaciones de ciberataques rusos.



"¿Acaso Estados Unidos es una república bananera? EEUU es una gran potencia ¿Cómo puede Rusia influir en la elección del pueblo estadounidense?", afirmó.