Los cubanos, agobiados por la crisis, salen a las calles a protestar, ¿llegó el final del castrismo?

Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia. La falta de comida, medicinas y el aumento de contagios por COVID-19 agudizan las dificultades, mientras que cientos de ciudadanos salen a las calles a manifestar su descontento contra el Gobierno de Miguel Díaz - Canel. Por esto, muchos se preguntan si el régimen castrista empieza a resquebrajarse y su fin está cerca.

Para hablar del tema, estuvieron en Mañanas BLU, el escritor y profesor Pablo Guadarrama, así como la activista y periodista Iliana Hernández.

"El bloqueo es la causa determinante de la situación de angustia que tiene Cuba, de eso no me cabe la menor duda. Si Joe Biden tuviera tan buenas opiniones como expresa, se enfrentaría menos a más de 180 países del mundo que han condenado ese injusto y criminal bloqueo por más de 60 años", indicó Guadarrama.

"El pueblo cubano, la mayoría, tuvo oportunidad de apoyar la Constitución que se aprobó en 2019 y más del 86% de la población aprobó el proyecto socialista", agregó.

"Estamos en contra de vivir en un comunismo represivo como el que tenemos en Cuba", declaró Hernández.

"Este sistema comunista lo único que ha traído es pobreza para el pueblo cubano. El embargo para ellos es selectivo, no lo hay para que los dirigentes vivan como millonarios, para eso no hay embargo. No hay embargo para negociar con Francia, España y Canadá", añadió.

Escuche el análisis de la situación de Cuba en Mañanas BLU: