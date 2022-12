Los terribles daños que dejaron el terremoto y tsunami en Indonesia

Las autoridades indonesias elevaron este miércoles a 1.407 la cifra de víctimas mortales que causó el terremoto de magnitud 7,5 y el posterior tsunami que golpearon la isla de Célebes el pasado 28 de septiembre.



Palu, la capital de la provincia de Célebes Central y con una población de unos 350.000 habitantes, tiene la mayoría de las víctimas mortales, 1.177; seguida del distrito de Dongalla, con 153; Sigi, con 63; y Parigi Mutong, con 12.



Xavier Castellanos, director para Asia y Pacífico de la Federación Internacional de la Cruz Roja, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU y entregó un completo balance de los operativos que desarrollan las autoridades indonesias para el rescate de cuerpos y víctimas de esta tragedia que le da la vuelta al mundo.



“La cifra va en aumento. Más de 1.400 personas fallecieron. El número de viviendas destruidas llega ya a 70.000. Tenemos cerca de 75.000 desplazados, sumando a ello los daños en el sistema educativo: 2.800 escuelas dañadas (…) El grado de destrucción es significativo y aún falta por conocer la situación en algunos distritos a los cuales vamos llegando poco a poco”, señaló desde Yakarta.

Castellanos manifestó, además, que están en la etapa de salvar vidas y tratar de estabilizar la situación, lo que demandará varios días por lo difícil de las condiciones para llegar a las zonas más destruidas.



“La situación de llegada a la isla afectada no es fácil. Tenemos varios puertos y aeropuertos afectados. Es muy difícil el acceso (…) El panorama es muy difícil, estamos tratando de estabilizar la situación. El sistema eléctrico y comunicaciones no funcionan en lo absoluto y veremos cómo creamos albergues para los afectados”, precisó.



El número de heridos graves que se encuentran ingresados en distintos hospitales ha subido a 2.549 y el de desaparecidos, que la víspera no llegaba al centenar ha pasado a 114.



En 2004, un potente terremoto de entre 9,1 y 9,3 grados en aguas de la isla indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó unos 280.000 muertos en una docena de países bañados por el océano Índico, la mayoría en Indonesia.



Indonesia se asienta sobre el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados.

