Lotería tuvo un error de cálculo y comunicó a miles de millonarios premios equivocados

La compañía estatal de lotería de Noruega, Norsk Tipping, se ha visto envuelta en un escándalo tras anunciar, por error, a 47.000 jugadores que habían ganado importantes sumas de dinero.

El incidente, descrito como "totalmente inaceptable" por la ministra de Cultura, Lubna Jaffery, ha llevado a una investigación y a la dimisión del presidente ejecutivo de la empresa.

El pasado fin de semana, tras un sorteo de Eurojackpot celebrado el viernes, Norsk Tipping publicó importes de premios incorrectos.

La equivocación se produjo debido a un fallo en la conversión de divisas, específicamente un error de cálculo al pasar las cantidades de céntimos de euros a coronas noruegas. Los premios fueron multiplicados por 100 en lugar de dividirlos por 100.

Uno de los afectados fue Ole Fredrik, quien, estando de vacaciones en Grecia, recibió un mensaje de Norsk Tipping informándole que había ganado 1,2 millones de coronas (119.000 dólares).

"Pensé: '¡Guau! ¿Al fin me tocó a mí? ¿Será verdad?'", declaró Sveen al canal público NRK. Sin embargo, la realidad fue una gran decepción: solo había ganado 125 coronas (12 dólares).

El lunes, Ole Fredrik y los otros 47.000 jugadores recibieron un mensaje de texto con una disculpa de la compañía. No obstante, la disculpa no fue bien recibida por todos. Sveen expresó su frustración diciendo: "La disculpa no es ningún consuelo. Deberían haberlo enviado justo después de cometer el error, no hoy".

La Autoridad encargada de las Loterías ha anunciado una investigación para determinar si se vulneraron las leyes que regulan los juegos de azar.

Como consecuencia directa del escándalo, Tonje Sagstuen, el presidente ejecutivo de Norsk Tipping, dimitió el sábado, dejando al vicepresidente, Vegar Strand, la tarea de disculparse públicamente el lunes.