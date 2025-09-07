Luna de Sangre 2025: impresionantes imágenes del eclipse lunar en Europa y Asia

Este domingo 7 de septiembre de 2025 el mundo fue testigo de un espectáculo astronómico único: un eclipse lunar total que pintó de rojo el cielo en amplias regiones de Europa, Asia, África Oriental y Australia. Millones de personas salieron a las calles para contemplar el fenómeno, considerado el segundo y último eclipse lunar de este año.

El evento tuvo una duración de 83 minutos, convirtiéndose en el más largo desde el 27 de julio de 2018, cuando se registró un eclipse de 103 minutos, el más prolongado en lo que va del siglo XXI.

eclipse total de Luna Foto: AFP

¿Por qué la Luna se volvió roja?

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La luz solar, al atravesar la atmósfera terrestre, se filtra y solo permite que las longitudes de onda rojizas lleguen a la superficie lunar, lo que genera el característico tono rojo conocido como “Luna de sangre”.

eclipse total de Luna Foto: AFP

El eclipse de septiembre pudo observarse en su totalidad desde África Oriental, Medio Oriente, Rusia, India, Asia Oriental y Australia. En Europa también se disfrutó, aunque en España solo fue visible en la mayor parte del territorio, quedando las zonas más occidentales de Galicia fuera del alcance.

En contraste, el continente americano, incluida Colombia, no tuvo la oportunidad de ver el fenómeno. Según explicó la NASA, esto se debe a que la trayectoria de la sombra de la Tierra no cubrió esa parte del planeta en esta ocasión.

eclipse total de Luna Foto: AFP

Este eclipse lunar fue el segundo del año, tras el ocurrido el pasado 14 de marzo. Ahora, la atención de los astrónomos y aficionados se centra en el próximo gran evento: el eclipse parcial de Sol programado para el 21 de septiembre de 2025, que será visible en el sur de Australia, la Antártida y océanos del Pacífico y Atlántico.