Luna Negra este viernes: ¿tiene efectos en la humanidad y la tierra? Experto explica

Este viernes 19 de mayo se vivirá un fenómeno astronómico llamado Luna Negra. Esto ocurre cuando hay dos lunas nuevas en un mismo mes. Normalmente, ocurre una Luna Nueva por mes, pero ocasionalmente se pueden producir dos. La segunda Luna Nueva es lo que se conoce como Luna Negra.

Jorge Zuluaga, profesor de física y astronomía de la Universidad de Antioquia, habló en Mañanas blu cuando Colombia está al aire sobre este fenómeno astronómico llamado Luna Negra.

"Es un fenómeno astronómico no observable. Es la Luna Nueva de toda la vida, es una de las etapas de la fase de la luna y la Luna Nueva es justo la etapa en la que no se ve. Lo que tiene de especial es que hay una luna nueva cada mes, eso implica que, durante las estaciones como la primavera, otoño, verano, se producen tres lunas nuevas y en la primavera, en el hemisferio norte, este año va a tener cuatro lunas nuevas y esa es la que se produce el día de hoy”: profesor de astronomía Jorge Zuluaga sobre Luna Negra.

¿La luna negra tiene efecto en la humanidad?

"Los humanos tendemos a ponerle significado a lo que pasa en la naturaleza, pero la Luna Negra no tiene una relación directa con nuestras vidas. Es posible que en algunas culturas y tradiciones la Luna Negra tengan una relación una simbología astrológica o mágica, pero eso no significa que nos afecte físicamente. La luna tiene un efecto sobre la tierra, pero sobre nuestro cuerpo no se ha probado.

¿Tiene efecto sobre la tierra?

"Si hay algo muy interesante y es que, durante la luna negra, se producen grandes mareas y sobre la roca, por lo que pueden tener un efecto sobre la frecuencia de los sismos sobre la tierra, pero la conexión entre la luna nueva y la humanidad es simbólica"

