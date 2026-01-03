Machado dice que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional"

Luego de que Estados Unidos bombardeara a Venezuela, Donald Trump aseguró que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están de camino a Nueva York para ser procesados por narcotráfico. El presidente estadounidense también reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales, ejecutada en la madrugada de este 3 de enero de 2026.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán rumbo a Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó”, aseguró Trump en una entrevista con Fox News.



Reacción de María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro

La líder opositora María Corina Machado emitió un comunicado que calificó como histórico para el futuro de Venezuela, al que tituló “La hora de la libertad”. El pronunciamiento se dio luego de que el Gobierno de Estados Unidos cumpliera su promesa de hacer valer la ley ante la negativa de Nicolás Maduro de aceptar una salida negociada.

Según el documento, Machado afirmó que Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”. En este nuevo escenario, la dirigente enfatizó que es momento de que la soberanía popular y nacional rijan el país, con el objetivo de “liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

El mensaje hizo un llamado directo a las instituciones. Edmundo González Urrutia fue señalado como el “legítimo presidente de Venezuela”, quien debe asumir su mandato de inmediato y ser reconocido como “Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional” por todos sus integrantes.



Machado instó a los ciudadanos dentro del país a estar “listos para poner en marcha” las instrucciones que se comunicarán por canales oficiales, mientras pidió a los venezolanos en el exterior mantenerse movilizados para comprometer al mundo en la reconstrucción nacional. El documento cerró con una declaración de victoria: “Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

¿Cómo fue la captura de Maduro?

El presidente Donald Trump habló con Fox News y señaló que la operación estuvo a cargo de fuerzas especiales, aunque no entregó mayores detalles, pues anunció que la información completa será revelada en una rueda de prensa prevista para la mañana del 3 de enero de 2026. No obstante, indicó que se construyó una réplica de la vivienda objetivo, con los blindajes y medidas de seguridad reforzadas, así como los pasillos y escaleras por donde debían transitar para ejecutar la captura.

De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue realizada por una unidad de la fuerza élite Delta Force, cuyos integrantes sacaron a Maduro y a Flores de la cama y los trasladaron en helicóptero hasta el buque que se encontraba en el Caribe.