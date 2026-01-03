En vivo
Machado dice que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional"

Machado dice que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional"

María Corina Machado afirmó que Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”.

