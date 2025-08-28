Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro advierte a EE. UU.: "No hay forma de que entren a Venezuela”

Maduro advierte a EE. UU.: "No hay forma de que entren a Venezuela”

Washington informó sobre el despliegue de cinco buques de guerra y cerca de 4.000 efectivos en aguas cercanas al Caribe sur, con el objetivo de realizar maniobras contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro.jpg
Nicolás Maduro //
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 28, 2025 05:43 p. m.

El presidente Nicolás Maduro aseguró este jueves que “no existe manera” de que una fuerza extranjera logre invadir Venezuela, en respuesta a las operaciones militares anunciadas por Estados Unidos en el Caribe, las cuales calificó como una “amenaza” contra su país.

Washington informó sobre el despliegue de cinco buques de guerra y cerca de 4.000 efectivos en aguas cercanas al Caribe sur, con el objetivo de realizar maniobras contra el narcotráfico. La medida se dio a conocer en paralelo al aumento de la recompensa por la captura de Maduro, que pasó a 50 millones de dólares, así como a la acusación de encabezar un supuesto cartel de narcotráfico.

“Tras 20 días de anuncios, amenazas, guerra psicológica y asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, declaró el mandatario durante un acto con miembros de las Fuerzas Armadas.

“Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica ni asedio. No han podido ni podrán. No hay forma de que entren a Venezuela”, agregó.

En ese mismo escenario, Maduro convocó a nuevas jornadas de inscripción en la Milicia Bolivariana, cuerpo conformado por civiles con fuerte carga ideológica, como medida para fortalecer la defensa frente a lo que considera una amenaza externa.

