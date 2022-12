Maduro dice que desde la base de Tolemaida se planea un ataque contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo e incluso asesinarlo, que involucra a los gobiernos de Colombia y Brasil.



"Nos ha llegado buena información (...) John Bolton (asesor de seguridad nacional estadounidense) desesperado asignando misiones para provocaciones militares en la frontera", dijo Maduro, señalando que esas instrucciones fueron giradas al electo mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

Agregó que desde la base de Tolemaida se planea un ataque contra Venezuela.



“La base aérea Tolemaida, en Melgar. Es una de las 7 bases aéreas que tienen los Estados Unidos en territorio de Colombia y en esa base aérea se está entrenando otro grupo de mercenarios”, dijo Maduro.

También afirmó que el Gobierno de Colombia no hace “nada sin Estados Unidos” asegurando que en Bogotá “manda Whitaker, no el presidente. Duque no va ni al baño si no tiene la autorización del embajador”.