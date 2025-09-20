Maduro envió carta a Trump y propuso "una conversación directa", tras primer bombardeo en el Caribe

Tras las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos hace algunos meses, el Gobierno de Nicolás Maduro tomó una importante decisión que podría marcar el rumbo de las relaciones diplomáticas.

Según una carta a la que tuvo acceso Reuters, Maduro rechazó los datos donde Estados Unidos afirma que Venezuela tuvo una fuerte incidencia en el narcotráfico, asegurando que apenas el 5 % de la droga que sale de Colombia lo hace por Venezuela.

Además, señaló que el 70 % de la droga que pasa por su territorio fue destruída por los entes venezolanos.

"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica. Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", dice la carta.



Según lo señalado por Reuters, esta carta fue enviada el pasado 6 de septiembre, solo cuatro días después del primer ataque de Estados Unidos a un buque de Venezuela que dejó como saldo la vida de 11 personas, según Trump, pertenecientes al Tren de Aragua.

Trump - Maduro Foto: AFP

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes 19 de septiembre que el Ejército realizó un nuevo ataque cinético "letal" contra un "barco afiliado a una organización terrorista" y confirmó la muerte de tres presuntos narcotraficantes.

"Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque (...) en el área de responsabilidad del Comando sur de los Estados Unidos", publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Publicidad

Con este ataque, Estados Unidos suma cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico que son hundidas en el Caribe sur a cercanías de costas venezolanas desde agosto, cuando incrementaron la presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico".

Maduro insiste en que la movilización estadounidense es un plan para forzar un "cambio de régimen" e imponer en su nación un "Gobierno títere" que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Caracas.