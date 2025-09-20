Trump anunció consecuencias "incalculables" si Maduro no acepta el retorno de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado, 20 de septiembre, una advertencia al gobierno de Venezuela, al exigirle que reciba de vuelta a todos los migrantes deportados que, según afirmó, fueron enviados de manera forzada a su país. De no hacerlo, advirtió, el costo para Venezuela será “incalculable”.

El mensaje fue difundido a través de su plataforma Truth Social. En él, Trump no detalló a qué migrantes hacía referencia, aunque mencionó que algunos provenían de "instituciones psiquiátricas". El mandatario tampoco precisó qué tipo de medidas adoptaría en caso de que Venezuela no cumpla con su exigencia.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América", escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, "el precio que pagarán será incalculable".

En desarrollo...