“Marcó mi vida de forma positiva”: colombiano en Ejército de EE. UU. sobre su encuentro con Biden

José Suárez-Callejas es colombiano, nació en Bogotá en 1999 e integra el Ejército de Estados Unidos desde 2018. Hace más de un mes llegó a Rzeszów, zona situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, país en guerra con Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

El soldado colombiano es miembro de la División 82 Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplazada a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN, la cual fue visitada por el presidente Joe Biden el pasado 25 de marzo en su paso por territorio polaco.

Biden compartió un almuerzo de Pizza con los uniformados, saludó y se tomó selfis. Buscaba apoyar y levantar el ánimo de quienes están contribuyendo a la seguridad en la región en este momento crucial para la paz mundial.

Durante uno de sus improvisados discursos, el mandatario estadounidense se apoyó en los hombros del corporal José Suárez-Callejas, quien grabó ese importante momento con la cámara de su teléfono celular.

“Ustedes son la mejor fuerza de combate de la historia del mundo. Muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo”, dijo Biden en el video grabado por el uniformado colombiano.

Desde Rzeszów, José Suárez-Callejas habló con BLU radio y describió lo que significó para su vida ese momento en el que pudo conocer y compartir con el presidente Biden.

“La visita del señor presidente fue algo muy bonito, fue algo que nos llenó de alegría a mí y a todos mis compañeros (…) Para mí en general significó algo bello, porque pues obviamente viniendo de una familia de Colombia, que mi familia pueda ver lo alto que he podido llegar y todos los sacrificios que he tenido que hacer, eso no tiene precio. Y pues haber podido conocer al presidente tuvo algo que me marcó y me marcará de por vida de una manera positiva, algo que me enseña que nada es imposible en este mundo”, manifestó.

El colombiano Suárez-Callejas viste el uniforme del Ejército estadounidense con orgullo, trabaja duro en su camino a sargento y entiende que su misión es especial. Sabe que es un momento histórico en el que la prudencia y la responsabilidad son importantes.

“Mi mensaje es tener disciplina, hacer las cosas bien, siempre ayudar, ayudar a la gente sin mirar a quien, la vida es muy bonita porque le da a uno muchas oportunidades”, añadió.

José Suárez-Callejas, colombiano en Ejército de EE. UU. con Joe Biden Foto: suministrada

Habla con su mamá todos los días y atribuye a ella su tranquilidad en tiempos difíciles. Recuerda que su padrastro también integró la misma división de la que él hoy es miembro, les agradece por su apoyo y por entender cada sacrificio.

“Ellos están muy calmados, más que todo mi mamá, mi mamá es mi roca, es la que me da energías, es la que me ha sacado adelante, por ella yo estoy acá, ella siempre ha sido la que ha luchado por mí y fue la que me dio la oportunidad de poder llegar tan lejos”, afirmó.

Estados Unidos es su casa, el país que lo recibió en 2008 y que le ha dado la oportunidad de cumplir sus sueños, pero la otra parte de su corazón está en Colombia, país que ama y no olvida.

“Extraño mucho mi cultura, sí, nunca reemplazaría mi comida colombiana. En Colombia somos personas muy alegres, acomedidas, cariñosas", señaló

El corporal Suárez-Callejas envió desde Polonia un mensaje al mundo de paz, solidaridad y resiliencia. Además, invitó a soñar sin límites.