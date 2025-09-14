Marco Rubio estaría preparando “la operación militar más grande del mandato de Trump” contra Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en el centro de una estrategia de seguridad que, según lo señalado por The New York Times, podría ser una de las operaciones militares más significativas del mandato del presidente Donald Trump.

Rubio ha sido explícito al afirmar que la "interceptación no funciona", haciendo referencia al ataque del barco en el Caribe, y que la clave es "hacerlos volar por los aires". Cabe resaltar que la embarcación en el Caribe cobró al menos 11 vidas, un hecho que el propio Trump celebró, pues aseguró que pertenecían al Tren de Aragua.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Foto: AFP

El objetivo de esta nueva "guerra contra las organizaciones narcoterroristas", como la ha calificado Rubio, es Nicolás Maduro y sus cómplices en Venezuela, así como otros líderes y grupos criminales en la región.

"Volverá a ocurrir. Tal vez esté sucediendo ahora mismo, no lo sé, pero el punto es que el presidente de Estados Unidos va a librar una guerra", dijo Rubio.

Cabe recordar que Rubio ha dedicado años a presionar por una ofensiva en la región y está motivado por su rechazo a los gobiernos de izquierda en Cuba y Venezuela y ahora busca llevar sus palabras a la acción. Ha calificado a Maduro como un "prófugo de la justicia estadounidense" desde su imputación por narcotráfico en Nueva York en 2020.

Nicolás Maduro y buque estadounidense Foto: AFP

De hecho, en días pasados el Departamento de Estado ha elevado la recompensa por información que conduzca a su captura y condena a 50 millones de dólares.

Según Rubio, Maduro no encabeza un gobierno legítimo, sino una "organización criminal que se ha apoderado de un territorio nacional para enriquecerse". Estas declaraciones, sumadas al refuerzo militar estadounidense en el Caribe, ha alimentado las especulaciones sobre una posible intervención militar directa o una invasión para detener a Maduro.