Blu Radio  / Mundo  / Trump asegura que "terroristas" del Tren de Aragua fueron abatidos en ataque a barco: comparte video

Trump asegura que "terroristas" del Tren de Aragua fueron abatidos en ataque a barco: comparte video

Más temprano, el presidente Trump así como Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habían informado que un barco que fue blanco del ataque traía droga desde Venezuela.

Donald Trump acusa a Irán y a Israel de violar el alto al fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de junio de 2025, para asistir a la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en La Haya.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:16 p. m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un "ataque cinético" contra "narcoterroristas" en aguas del Caribe este martes.

“El Tren de Aragua es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Allí amplió que el ataque ocurrió mientras en aguas internacionales y que 11 “terroristas murieron en acción”.

“Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque”, agregó Trump.

Más temprano, el presidente así como Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habían informado que ese barco que fue blanco del ataque traía droga desde Venezuela.

Este es el video

