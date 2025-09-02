Trump asegura que "terroristas" del Tren de Aragua fueron abatidos en ataque a barco: comparte video

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un "ataque cinético" contra "narcoterroristas" en aguas del Caribe este martes.

“El Tren de Aragua es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental”, escribió Trump en su red social Truth Social.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Allí amplió que el ataque ocurrió mientras en aguas internacionales y que 11 “terroristas murieron en acción”.

“Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque”, agregó Trump.

Más temprano, el presidente así como Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habían informado que ese barco que fue blanco del ataque traía droga desde Venezuela.

Este es el video