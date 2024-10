María Corina sobre su supuesta salida de Venezuela: “El que se va es Nicolás Maduro”

La líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde hace casi dos meses, aseguró que se encuentra en Venezuela y desestima las afirmaciones desde el Gobierno de Nicolás Maduro de que prepara su salida del país.

“El día que yo tenga que mover o cambiar alguna parte de la estrategia, los primeros que se van a enterar son ustedes (respondiendo a periodistas), el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro, acá seguimos de frente con los venezolanos, cerca, a pesar de estas circunstancias”.

Machado le pide a los venezolanos enfocarse, y recordar que el grito que se escuchó el pasado fin de semana en el mundo fue “Maduro te vas”. Insistió en que los venezolanos saben cómo informarse y comunicars e: “el régimen lo que quiere no es solo asustar y confundir, sino desmoralizar (…) aquí estamos avanzando y cada día el régimen está más aislado, aquí quien se va es Nicolás Maduro”.

La líder opositora, durante una conversación con periodistas de medios internacionales, resaltó el apoyo que recibió Venezuela durante la asamblea general de Naciones Unidas.

Destacó que es muy importante que 50 países más la Unión Europea apoyen una transición a la democracia, “esto es otro nivel de apoyo, la señal es muy clara, los venezolanos ya ejercimos la soberanía popular y lo que procede es la juramentación de Edmundo González Urrutia el 10 de enero en Venezuela”.

Desestimó que el Gobierno de Nicolás Maduro tenga real control sobre la situación. “Yo creo que el régimen está absolutamente fuera de control, creo que Venezuela es un país que no es estabilizable, (…) no hay manera de que Maduro sea estabilizable ni financieramente, ni económicamente, ni socialmente, en ningún área, ni en servicios públicos ni en seguridad”.

Cree incluso que dentro del Gobierno venezolano hay sectores que creen que con el pasar de las semanas se puede poner más complicado el ambiente, “y eso incluye a los aliados convencionales y no convencionales que han tenido en estos años, (…) que le han dicho que si no presentan las actas no lo van a reconocer”.

Sobre una posible negociación con Nicolás Maduro, reiteró que solo la aceptarán del lado del chavismo en la medida en que se eleve el costo de quedarse. “Y en esa dirección vamos, cómo se baja el costo de salida, en términos sensatos de una negociación seria, cómo se eleva el costo de permanencia, con un conjunto de acciones que tienen lugar dentro y fuera del país.”

Agregó que la estrategia debe ir acompañada del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ganador el 28 de julio.