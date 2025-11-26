Al menos trece personas murieron este miércoles en un incendio ocurrido en un complejo residencial de Hong Kong, informó un funcionario local a la AFP.

"El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente", declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

Más de 13 muertos y 25 heridos deja grave incendio en complejo residencial Foto: AFP

Más de 13 muertos y 25 heridos deja grave incendio en complejo residencial Foto: AFP

Un balance anterior del gobierno hongkonés daba cuenta de al menos cuatro muertos. Según un medio local, entre los fallecidos hay un bombero.



Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas.

▶️INCENDIO DEVASTADOR EN HONG KONG | ⚠️



🏢🇭🇰4 muertos y 8 heridos en un gran incendio que arrasó un complejo residencial en Hong Kong.



🚨Las autoridades elevaron el nivel de alarma a 4 por la gravedad del fuego.pic.twitter.com/9SgzKn1zMq — DELPY 📱🎬 (@delpynews) November 26, 2025

🇭🇰 Pelo menos 13 mortos e 15 feridos no complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, em Hong Kong, após um grande incêndio repentino.



O prédio, com quase 2.000 apartamentos, abriga 4.600 pessoas e estava em reforma quando o incêndio começou. pic.twitter.com/DvLhG7EM2b — 🇧🇷🇮🇹 Gabriel Ferrigno | Geopolítica (@bielferrigno) November 26, 2025

Publicidad

Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.