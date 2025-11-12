Más de 35 muertos y 24 heridos deja grave accidente: bus cayó a un abismo en Perú

Publicidad
Al menos 37 muertos y 24 heridos provocó este miércoles el accidente de un autobús que rodó por un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, informó a la AFP una autoridad del departamento regional de Salud.
🚨 ¡BUS SE FUE POR EL BARRANCO!— Altavoz (@Altavozecu) November 12, 2025
Un trágico accidente ocurrió en #Arequipa, Perú, cuando un bus interprovincial se despistó y cayó a un barranco en la carretera #Panamericana Sur. El siniestro dejó alrededor de 37 muertos, según el gerente regional de Salud de Arequipa.
Video:… pic.twitter.com/a97waXPdXL
#HCHInternacionales | Un bus ha caído desde un abismo en la carretera panamericana sur en Arequipa, Perú, donde preliminarmente se maneja que 17 personas perdieron la vida.— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 12, 2025
📹 Video cortesía
ɍɪ pic.twitter.com/weYH8euP7c
El siniestro, uno de los peores de los últimos años en Perú, se produjo en la madrugada en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
"Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos", dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
🇵🇪 PERÚ | 🚨 Tragedia en Arequipa: más de 30 muertos tras caída de bus a un abismo— DNewsOK (@DNewsOK) November 12, 2025
👉 Un autobús de la empresa Llamosas cayó por un barranco de 200 metros en la carretera Panamericana Sur, tras chocar con una camioneta en el sector Ocoña, provincia de Camaná.
👉 El siniestro… pic.twitter.com/3y5MXbY3h1
En desarrollo...