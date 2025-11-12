Más de 35 muertos y 24 heridos deja grave accidente: bus cayó a un abismo en Perú

Al menos 37 muertos y 24 heridos provocó este miércoles el accidente de un autobús que rodó por un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, informó a la AFP una autoridad del departamento regional de Salud.

🚨 ¡BUS SE FUE POR EL BARRANCO!



Un trágico accidente ocurrió en #Arequipa, Perú, cuando un bus interprovincial se despistó y cayó a un barranco en la carretera #Panamericana Sur. El siniestro dejó alrededor de 37 muertos, según el gerente regional de Salud de Arequipa.



Video:

#HCHInternacionales | Un bus ha caído desde un abismo en la carretera panamericana sur en Arequipa, Perú, donde preliminarmente se maneja que 17 personas perdieron la vida.



📹 Video cortesía



ɍɪ pic.twitter.com/weYH8euP7c — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 12, 2025

El siniestro, uno de los peores de los últimos años en Perú, se produjo en la madrugada en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.

"Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos", dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.



🇵🇪 PERÚ | 🚨 Tragedia en Arequipa: más de 30 muertos tras caída de bus a un abismo



👉 Un autobús de la empresa Llamosas cayó por un barranco de 200 metros en la carretera Panamericana Sur, tras chocar con una camioneta en el sector Ocoña, provincia de Camaná.



👉 El siniestro… pic.twitter.com/3y5MXbY3h1 — DNewsOK (@DNewsOK) November 12, 2025

