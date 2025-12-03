Más de 50 parejas se casaron al tiempo en Gaza: todo en medio de escombros

En medio de la guerra en la Franja de Gaza, decenas de palestinos decidieron darle un mensaje de esperanza al mundo de que desde las ruinas nacerán nuevas esperanzas y, por eso, más de 50 pareja decidieron hacer una boda colectiva demostrando que "nada destruye el amor".

Las bodas se llevaron a cabo en medio de las ruinas de Gaza, en donde la ciudad llegó a celebrar dando un mensaje de esperanza de que nunca se destruirá la unión, pese a los ataques que puedan darse en el camino.

“Elegimos este lugar entre los escombros para anunciar que el vestido de la alegría resurgió. Una vez más, el pueblo de Gaza emergerá de las ruinas para que Gaza se arregle. Si Dios quiere, restauraremos su futuro y lo reconstruiremos”, expresó Shareef Al-Nerab, miembro de la campaña humanitaria.

Más de 50 parejas se casaron al tiempo en Gaza // Foto: AFP

Este acto quedó en videos de todas las parejas en el sitio, todos vestidos para la ocasión y acompañados de banderas de Palestina, un hecho que se volvió viral en redes sociales y dio de qué hablar por esta situación.



“Estas miles de personas han venido a transmitir un mensaje de amor y paz al mundo. Gaza ama la paz y la prosperidad”, dijo otro miembro de la campaña. Además, Maher Mezher, líder del frente de Liberación Palestino añadió: “Hoy nuestro pueblo palestino está de fiesta a través de esta boda multitudinaria de felicidad, porque creemos que nuestro pueblo palestino tiene derecho a ser feliz y tiene derecho a dibujar una sonrisa en los labios de los niños, de las mujeres y los dolientes”.