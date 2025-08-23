Masacre en Ecuador: asesinan a cinco hombres cuando viajaban en carro

Cinco hombres fueron acribillados este sábado dentro del vehículo en el que se desplazaban por la parroquia costera de Crucita, en el municipio de Portoviejo, capital de Manabí, en el occidente de Ecuador.

Según las primeras versiones, las víctimas viajaban en un automóvil gris cuando fueron interceptadas por otro grupo armado que abrió fuego de manera indiscriminada, provocando la muerte inmediata de los ocupantes.

El hecho generó gran conmoción entre los habitantes de la zona, mientras unidades de la Policía llegaron al lugar para recolectar evidencias y establecer las causas del ataque. En redes sociales comenzaron a circular videos que registran parte de lo ocurrido.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de la jurisdicción, informó que los sicarios se movilizaban en otro vehículo y que investigan si un automotor abandonado en las cercanías tiene relación con el crimen.

Manabí se encuentra entre las cuatro provincias bajo estado de excepción decretado a inicios de mes por el presidente Daniel Noboa, debido al incremento de la violencia. Entre enero y julio de este año, la provincia ha registrado 703 asesinatos de los 5.268 reportados en todo el país.

La situación de seguridad se ha agravado especialmente desde mediados de julio, cuando fueron desplegados 2.000 militares en la zona tras una ola de homicidios —al menos quince en apenas doce horas— atribuida a choques entre Los Choneros y Los Lobos, las dos organizaciones criminales más poderosas del país.

El recrudecimiento de esta disputa se produjo tras la recaptura en Manabí de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

Desde 2024, Ecuador vive bajo la declaratoria de “conflicto armado interno” hecha por Noboa para enfrentar a las bandas del crimen organizado, a las que se responsabiliza del alarmante aumento de homicidios que ha llevado al país andino a encabezar los índices de violencia en América Latina.