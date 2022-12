May espera que UE responda "positivamente" a oferta británica sobre Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, dijo este viernes que espera que sus socios europeos respondan "positivamente" a la oferta británica en las negociaciones del Brexit y acepten en diciembre empezar a debatir la futura relación comercial.

"Espero que la UE responda positivamente para que podamos avanzar juntos y llegar a los mejores acuerdos posibles en el futuro", beneficiosos para todos los ciudadanos, dijo May a su llegada a una cumbre europea en Gotemburgo consagrada a las cuestiones sociales.