Menores de 12 y 13 años perdieron la vida mientras realizaban reto viral

Una tragedia conmocionó a la ciudad de Nueva York luego de que dos adolescentes murieran al caer de un vagón del metro mientras intentaban cumplir un peligroso reto viral conocido como subway surfing.

El incidente ocurrió en la noche del lunes 6 de octubre. Las víctimas fueron identificadas como Zemfira Mukhtarov, de 12 años, y Ebba Morina, de 13, quienes fueron halladas sin vida dentro de las instalaciones del sistema de transporte.

Según los primeros reportes de las autoridades, las menores habrían caído debido a la velocidad del tren mientras intentaban subirse al techo del vagón en movimiento, una práctica que se ha popularizado en redes sociales y que las autoridades califican como "extremadamente peligrosa".

Las investigaciones revelaron que las dos víctimas no estaban solas, sino que formaban parte de un grupo de al menos 15 adolescentes que ingresaron al metro con el propósito de realizar el reto.



Demetrius Crichlow, director de la Policía de Tránsito de Nueva York, expresó su consternación ante lo ocurrido, calificando la situación como “inaceptable” y lamentando que las jóvenes creyeran que “viajar fuera de un tren subterráneo era un juego aceptable”.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a las adolescentes sobre uno de los trenes del Metro de Nueva York, mientras el vehículo se desplazaba por las vías elevadas de un puente.

Tras el suceso, la policía interrogó a tres testigos y logró la captura de un joven involucrado en el caso. Las investigaciones continúan mientras las familias de las víctimas se preparan para enterrarlas.

Publicidad

El padre de Zemfira Mukhtarov, profundamente afectado, describió a su hija como una niña “llena de vida” que les fue “arrebatada demasiado pronto”, y actualmente busca reunir fondos para cubrir los gastos del entierro.