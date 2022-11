Mexicana de 71 años asegura estar embarazada

María de la Luz Rodríguez es una mexicana de 71 años que sorprendió al mundo al revelar que espera un hijo.

La mujer asegura que espera una niña y que tiene seis meses de embarazo y lo confirmó, según ella, tras realizarse un sinfín de ultrasonidos en dónde puede ver el pequeño feto.

Aunque muchos contradictores aseguran que puede deberse a un tumor o un quiste, María manifiesta tener un respaldo divino y estar muy feliz en su dulce espera.

El suceso ha causado conmoción en todo el mundo pues es poco probable que esto ocurra.

“El ginecólogo me dijo que no dejara que me hicieran legrado y yo no tengo miedo. Las habladurías de la gente siempre van a estar”, señaló María en una entrevista al noticiero TVP en México.

María está dispuesta a tener a su bebé y a recibir apoyo pues su condición humilde le trae muchas limitaciones para sacar adelante a su bebé.