“Mi padre fue uno de los que más enfrentó al régimen”: hijo de Juan Pablo Guanipa pide su liberación

En medio de la incertidumbre política que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la situación de los presos políticos sigue sin cambios, advirtió en entrevista con Mañanas Blu 10:30 Ramón Enrique Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien pidió la liberación inmediata de su padre y del resto de detenidos por razones políticas.

Guanipa explicó que, aunque la detención de Maduro generó expectativas dentro de la oposición, el régimen continúa operando con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

“Hay una ambivalencia: por un lado regocijo porque fue detenido Nicolás Maduro, la cabeza del régimen, pero al mismo tiempo el régimen sigue estando instalado”, afirmó.

El caso de su padre, detenido desde hace siete meses, es para él una muestra de que nada ha cambiado. Según relató, no ha habido información oficial ni contacto directo con Juan Pablo Guanipa tras la captura de Maduro.



“Toda la situación se ha mantenido igual. Se le lleva el almuerzo, se le lleva paquetería y el custodio nos dice que está bien, pero no ha habido ningún tipo de modificación”, señaló.

Juan Pablo Guanipa permanece recluido en una sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, Caracas. Su hijo contó que solo pudo verlo una vez, alrededor de 50 días después de la detención, y que desde entonces todas las visitas han sido negadas.

Además, recordó que su padre enfrenta problemas de salud y que, tras el fallecimiento de su esposa, él quedó a cargo de sus hermanos menores.

Publicidad

Para Ramón Enrique Guanipa, la liberación de los presos políticos debería ser el primer paso en cualquier proceso de transición. “No es liberar a los presos políticos o reconstruir el país. Eso puede suceder en simultáneo. Ninguno está preso por motivos reales, todos son inocentes”, dijo, insistiendo en que no se requieren procesos judiciales porque se trata de detenciones arbitrarias.

Sobre por qué su padre no ha sido excarcelado, fue enfático en atribuirlo a su rol dentro de la oposición. “Mi padre, al ser uno de los líderes más cercanos a María Corina Machado, es también uno de los líderes que más enfrentó al régimen, incluso durante su año en clandestinidad. Por supuesto que no fue del agrado del régimen”, afirmó.

A su juicio, las decisiones de liberación se toman “a dedo”, en lo que describió como una “puerta giratoria” en la que algunos salen y otros entran sin criterios claros.

Publicidad

En la entrevista, también se refirió a la cifra de presos políticos en Venezuela, que supera los 800, y a los antecedentes de liberaciones condicionadas a intercambios internacionales.

Sin embargo, dijo no tener información sobre posibles negociaciones actuales y reiteró que no existe un proceso justo: “A todos les imputan cargos gravísimos como terrorismo o traición a la patria, aunque sean personas comunes”.

Guanipa aseguró que su esperanza no está en la buena voluntad del régimen, sino en la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. Destacó las declaraciones del presidente Donald Trump y de su gabinete sobre la reconstrucción del país.

“Aceptamos y agradecemos la ayuda de Estados Unidos. Esperamos que se reinstitucionalice el país, que haya libertad de expresión y que liberen a todos los presos políticos”, dijo.

Finalmente, al ser consultado sobre Delcy Rodríguez, fue tajante: “Para mí son todos igual de malos. Ella estaba al tanto de toda la represión y de todos los presos políticos”. A su juicio, lo que está ocurriendo responde a una presión externa fuerte y no a un cambio interno del poder en Venezuela.