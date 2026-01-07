En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / “Mi padre fue uno de los que más enfrentó al régimen”: hijo de Juan Pablo Guanipa pide su liberación

“Mi padre fue uno de los que más enfrentó al régimen”: hijo de Juan Pablo Guanipa pide su liberación

Guanipa explicó que, aunque la detención de Maduro generó expectativas dentro de la oposición, el régimen continúa operando con Delcy Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad