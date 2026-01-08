Empiezan las primeras liberaciones de presos políticos en Venezuela: las identidades

Un número significativo de personas detenidas por motivos políticos, entre ellas ciudadanos extranjeros, comenzó a ser liberado en Venezuela, según informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Estas excarcelaciones corresponden a las primeras decisiones adoptadas durante el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado 3 de enero, en la que fueron capturados el mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto con las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, afirmó Delcy Rodríguez en declaraciones a la prensa desde el Palacio Legislativo.

El presidente del Parlamento indicó que “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, aunque no precisó cuántas personas serán beneficiadas con la medida.



La información fue respaldada por el abogado Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, quien celebró el anuncio a través de la red social X. “¡Buenas noticias! Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, escribió.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó a los familiares verificar directamente en los centros de reclusión que las liberaciones se estén llevando a cabo de manera efectiva, tanto en la cárcel de El Rodeo I,donde se encuentran detenidos ciudadanos extranjeros, como en la sede de El Helicoide.



España confirma liberación de presos políticos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que Venezuela ha liberado a cinco ciudadanos españoles encarcelados en ese país, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, que ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas.

El Ministerio, dirigido por José Manuel Albares, ha informado en un comunicado de la puesta en libertad de estos ciudadanos dentro del "número importante" de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

"El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añade la nota de Exteriores, que revela además que Albares ha podido hablar con todos ellos "personalmente".

El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, una de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas.



El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de los cinco españoles liberados este jueves en Venezuela, entre los que se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, con cuyas familias se reunió el presidente español Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre.

Además de ellos tres, quedaron en libertad Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.