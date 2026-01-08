En vivo
Ampliación de Avenida Cañasgordas entre Cali y Jamundí estaría lista en octubre del 2027

Ampliación de Avenida Cañasgordas entre Cali y Jamundí estaría lista en octubre del 2027

Este proyecto busca beneficiar a más de 360 mil habitantes de Cali y Jamundí, pues reducirá los tiempos de desplazamiento entre ambos municipios en un 30%.

