Ampliación de Avenida Cañasgordas entre Cali y Jamundí estaría lista en octubre del 2027

En la mañana de este jueves, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, realizó un recorrido por la Avenida Cañasgordas para verificar el avance de la obra de ampliación de esta vía, la cual busca mejorar y agilizar la movilidad entre Cali y Jamundí.

Este proyecto consiste en la construcción de una segunda calzada de 6 kilómetros de longitud aproximadamente y se adelanta desde el sector de Alfaguara en Jamundí, hasta La Viga, en Pance, al sur de Cali.

"Seis frentes de obra en simultáneo, los frentes 1 y 3 corresponden a los puentes sobre el río Pance y el río Jamundí. Los frentes 2 y 4 corresponden a la doble calzada de ambos lados, Cali y Jamundí. El frente 5 corresponde a la rehabilitación en tema de desagüe, y el frente seis consiste en lo relacionado a iluminación", explicó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.

Este proyecto busca beneficiar a más de 360 mil habitantes de Cali y Jamundí, pues reducirá los tiempos de desplazamiento entre ambos municipios en un 30%, esto quiere decir, unos 30 minutos de viaje aproximadamente. Se espera que esté listo para el mes de octubre del año 2027.



"Lo más importante es que esto reactiva la economía, nos da la posibilidad de tener conectividad regional y de esa manera poder demorarse menos y mejorar la calidad de vida de la gente. Va a generar 14.000 empleos", añadió la gobernadora Dilian Francisca Toro.