A partir del 10 de enero el pasaje del MIO en Cali costará 3.500 pesos

Ya quedó definida la tarifa del pasaje que los caleños deberán pagar este año para utilizar el sistema del transporte masivo MIO, fijándola en $3.500 pesos. El incremento comenzará a cobrarse a partir del sábado 10 de enero.

Según Metrocali, ente gestor del Sistema Masivo Integrado de Occidente, este reajuste de 300 pesos se aplicó teniendo en cuenta no solo el incremento de los costos de operación, sino la economía de los caleños.

"La tarifa del MIO será una, o sino la más baja de todos los sistemas masivos del país. Es importante recordar que el estudio técnico que realizamos para el ajuste anual de la tarifa se consideran dos principios económicos: la costeabilidad, que es que el usuario no pierda la capacidad de pago y la sostenibilidad del sistema", indicó Alvaro Rengifo, presidente de Metrocali.

El ente gestor también explicó que tomando en cuenta el valor del auxilio de transporte definido para este año, que es de 249.095 pesos, los usuarios podrán cubrir hasta 71 viajes en el MÍO al mes.