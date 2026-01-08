En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / A partir del 10 de enero el pasaje del MIO en Cali costará 3.500 pesos

A partir del 10 de enero el pasaje del MIO en Cali costará 3.500 pesos

El reajuste de 300 pesos se aplicó teniendo en cuenta no solo el incremento de los costos de operación, sino la economía de los caleños.

Publicidad

Publicidad

Publicidad