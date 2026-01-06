Golpe al bolsillo: incrementan los pasajes de transporte intermunicipal en todo el país

Golpe para el bolsillo de miles de colombianos en este arranque del 2026, pues se confirmó el aumento en el precio de pasajes en el transporte intermunicipal en algunas zonas del país, que, según expertos, se deriva también por el aumento del salario mínimo y el impacto económico.

“A parte del salario mínimo, se conjuran el primer de enero incrementos en peajes, seguros y en revisiones, además del acumulado del diésel. En este tipo de rutas, por ejemplo, de Armenia a Circasia que hacen el recorrido una o dos veces al día, lo van a sentir más”, explicó Camilo García, vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) en diálogo con Noticias Caracol.

Asimismo, de acuerdo con el gerente general del terminal de transporte de Bucaramanga, Jaime José Pérez, las empresas se han visto obligadas a este aumento del 23.7 %, en especial en aquellas que mayor trayectoria tienen; por ejemplo, el director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, Samir Echeveri, confirmó que tan solo la ruta entre Medellín y Bogotá tendrá un aumento de 23.000 pesos.

Algunos usuarios han denunciado abusos en algunas empresas, en diálogo con Noticias Caracol, indicaron hasta incrementos de hasta 40.000 pesos en algunas rutas, o más, dependiendo el destino.



Además, el gremio denuncia una asfixia financiera debido a una autorretención que eliminó la liquidez de caja en un 218 %, sumado a los efectos de la reforma laboral y la contratación de aprendices.

Buses en terminal de transporte de Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad.

Así quedaron los pasajes de transporte intermunicipal en Cundinamarca

Tarifa mínima: $5.000.

Teletón: $6.000.

Centro Chía: $7.000.

Cajicá: $7.500.

Zipaquirá: $10.500.

La Paz: $10.500.

Cruce de Neusa: $13.000.

Casa Blanca: $13.500.

La Ruidosa: $14.000.

Pajarito: $15.000.

Tierra Negra: $16.000.

Represa del Neusa: $16.000.

Tausa: $17.000.

Sutatausa: $19.000.

Ubaté: $21.000.

Carmen de Carupa: $27.000.

Capellanía: $26.000.

Lenguazaque: $30.000.

Fúquene: $31.000.

Susa: $31.000.

Simijaca: $32.000.

Guachetá: $32.000.

San Miguel: $38.000.

Chiquinquirá: $40.000.

Ráquira: $45.000.

Tinjacá: $46.000.

Sutamarchán: $47.000.

Sáchica: $48.000.

Villa de Leyva: $50.000.