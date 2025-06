El beneficio que trabajadores recibirán por reforma laboral, pero aplicará hasta dentro de 6 meses

El presidente Gustavo Petro firmará este 25 de junio la reforma laboral, convirtiéndola oficialmente en ley de la República.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la ha calificado como una "reforma laboral progresista en clave de derechos" que busca garantizar el "trabajo digno y decente" y mejorar el aparato productivo del país.

La nueva ley, que fue el resultado de un debate de más de año y medio en la Cámara de Representantes y el Senado, y que incluso "sobrevivió a su archivo", trae consigo varios cambios importantes.

Sin embargo, no todos los cambios se aplicarán desde hoy, pero otros sí.



Cuándo se da el aumento de recargos nocturnos: Aunque la reforma se firma hoy, el aumento de los recargos nocturnos no será inmediato. Deberá esperarse 6 meses para que apliquen las 2 horas adicionales de recargos , lo que se traduciría en una mejora para los trabajadores hacia finales de 2025.

Aunque la reforma se firma hoy, el aumento de los recargos nocturnos no será inmediato. Deberá esperarse , lo que se traduciría en una mejora para los trabajadores hacia finales de 2025. Recargos dominicales y festivos graduales: Los recargos para el trabajo en domingos y festivos verán un aumento progresivo:

Quedan en 80% a partir de hoy. Pasarán a 90% el 1 de julio de 2026. Alcanzarán el 100% el 1 de enero de 2027.

Seguridad social para repartidores y trabajadoras domésticas:

Las plataformas digitales de domicilios, como Rappi , deberán comenzar a pagar seguridad social (salud y pensión) para sus repartidores, incluso si los consideran trabajadores independientes. Esto se hará mediante cálculos y cotizaciones a tiempo parcial. Las empleadas del servicio doméstico también podrán cotizar a salud y pensión a tiempo parcial, sin necesidad de salir del Sisbén, si no trabajan tiempo completo.

Cambios en contratos laborales el Sena:

Los aprendices del Sena serán convertidos en empleados con un contrato laboral a término fijo. Los contratos a término fijo para todos los empleados del país se limitarán a un máximo de 4 años.



¿A quién aplica y a quién no?

Es fundamental saber que esta reforma solo aplica para los empleados privados. No afecta a los servidores públicos, ni a los trabajadores oficiales. Además, es probable que no se aplique a los empleados informales.

A pesar de los beneficios para los trabajadores, la reforma ha generado una fuerte controversia con el sector privado. Entidades como ANIF estiman que el aumento de los costos laborales, que podría oscilar entre un 18% y un 34%, podría poner en riesgo unos 140.000 empleos formales en el país.

Estos empleos, según ANIF, "se pueden ir a la informalidad o simplemente desaparecer".

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ha reiterado estas advertencias, señalando que la reforma "afectará las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las que trabajan y laboran durante las noches dominicales y festivos", y que traerá como consecuencia "la destrucción de miles empleos y el incremento de la informalidad".

La aprobación de la reforma laboral es notable dado el panorama político actual. Es la única de las tres grandes reformas del Gobierno Petro (laboral, pensional y de salud) que parece encaminarse a la vigencia. La reforma pensional está en veremos tras una orden de la Corte Constitucional, y la reforma a la salud no muestra avances.

En paralelo, el gobierno ha estado inmerso en debates sobre mecanismos de participación ciudadana. Tras retirar un decreto que llamaba a consulta popular, el presidente Petro ha manifestado su interés en impulsar una asamblea constituyente, un llamado para que el "pueblo colombiano (...) se pueda autoconvocar" para resolver "el gran problema que hoy tiene Colombia en muchos temas".