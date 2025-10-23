Michael Shifter: "Estados Unidos ya no es un socio confiable" para América Latina con Trump

En diálogo con Mañanas Blu, Michael Shifter, experto en política exterior, analizó el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, presentando un panorama de inestabilidad y desconfianza. Shifter afirmó una frase que consideró "muy impactante": "Estados Unidos ya no es un socio confiable, al menos para la región latinoamericana".

Esta falta de confiabilidad se debe a que la administración de Donald Trump es percibida como "bastante impredecible, bastante errático en sus decisiones". El experto destacó que el liderazgo de Trump es muy personalista y carece de coherencia, lo cual deja a los países latinoamericanos "un poco desconcertado". Para Shifter, las relaciones estables requieren algún nivel de previsibilidad y confianza en que el socio cumplirá su palabra. Aunque aclaró que los cuestionamientos a la política de EEUU no son nuevos, sí han llegado a un extremo con el caso de Trump.



Confiabilidad Internacional

El análisis de Shifter se centra en la naturaleza errática de las decisiones de Trump, mencionando la imposición y posterior marcha atrás de aranceles. Esta desorientación dificulta las relaciones estables. Este enfoque personalista y cambiante de la política exterior afecta profundamente al multilateralismo.

Shifter indicó que la administración de Trump no cree en el multilateralismo y no tiene ningún tipo de compromiso ah. El enfoque es totalmente bilateral, con Trump tratando individualmente con países como El Salvador, Colombia, Venezuela, México y Brasil. El experto reconoce que este es un problema difícil y un reto para los liderazgos en América Latina, que deben buscar acciones conjuntas y colectivas en diversas materias, a pesar de que no es fácil en este momento debido a la falta de confianza y cooperación.



Venezuela

Respecto a Venezuela, Shifter abordó la dificultad de lograr una transición o una negociación con un régimen que ni siquiera reconoce unas elecciones. Actualmente, la administración Trump está llevando a cabo una política "bastante agresiva".

Esta estrategia implica ataques o el uso de buques contra aquellos que supuestamente transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, buscando provocar "pánico y miedo" entre Maduro y los altos oficiales. El objetivo de la administración Trump es forzar una fractura dentro del gobierno o las fuerzas armadas que pueda resultar en un cambio de régimen.



Para justificar estas acciones, la administración está estudiando y tratando de poner un marco de "conflicto armado", buscando equiparar a los traficantes de drogas con combatientes como fue Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, Shifter señaló que muchos especialistas cuestionan esta justificación, pues argumentan que los narcotraficantes son criminales que participan en actividades ilícitas, pero no están atacando a Estados Unidos de la misma manera que Al Qaeda.

Si esta apuesta actual fracasa, Shifter no descarta que EEUU pueda volver a negociar con Maduro, incluso reconociendo que este permanecerá en el poder, a cambio de beneficios en los recursos naturales o el petróleo venezolano.

