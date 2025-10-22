En vivo
Blu Radio  / Economía  / Setenta exfuncionarios de Ecopetrol piden frenar venta de operaciones en Estados Unidos

Setenta exfuncionarios de Ecopetrol piden frenar venta de operaciones en Estados Unidos

Expertos piden intervención para evitar pérdida de 189 millones de barriles de reservas si se realiza la venta

Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia
Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia
Foto: Ecopetrol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Un grupo de expresidentes de Ecopetrol, exministros y académicos han expresado su profunda preocupación por la posible venta de las operaciones de la empresa en la cuenca del Permian en Estados Unidos, lo que podría generar un detrimento patrimonial significativo para Colombia.

La venta de las operaciones en el Permian podría tener un impacto significativo en los ingresos de Ecopetrol y del país. Se estima que la empresa perdería cerca de 189 millones de barriles de reservas, lo que representa un 10 % del total.

Además, expertos del sector señalan que la venta con descuento del negocio de Ecopetrol en el Permian, valorado en 5.500 millones de dólares, podría representar una disminución del 30 % en el precio de la acción.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP

Ecopetrol está asociada con Occidental Petroleum Company (OXY) en esta cuenca desde 2019, con una participación del 49 %. La operación de la cuenca Permian representa aproximadamente el 15 % de la producción y es el negocio más rentable de la empresa, con un margen EBITDA del 76 %. Con una producción de 6,3 millones de barriles de petróleo al día y 25,39 millones de metros cúbicos de gas natural, la cuenca del Permian es una de las más importantes a nivel mundial.

Frente a las cifras presentadas, por medio de un comunicado mencionaron que “estarían incursos el presidente de la compañía y los miembros de la junta directiva en caso de ceder a las presiones que, según ha trascendido, viene ejerciendo el presidente de la República, como ya sucedió en el pasado en el caso del proyecto Oslo ubicado en la misma cuenca, siempre con el socorrido argumento de que él no transige en la utilización de la técnica del fracking ni en Colombia ni en el exterior”.

Fracking referencia
Fracking referencia
Foto: AFP.

La situación de Ecopetrol se ve directamente afectada por la prohibición de facto de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) y los obstáculos deliberados en los proyectos Costa Afuera, lo que ha llevado a la pérdida de la autosuficiencia en gas natural. La relación de reservas y producción de petróleo es de solo 7,1 años, debido a la política de no suscribir nuevos contratos de exploración.

Más de 70 firmas fueron recolectadas para que se detuviera la venta y, a la par, piden al contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, actuar de inmediato para evitar que se dé un detrimento patrimonial del Estado.

