“Venta de participación de Ecopetrol en Estados Unidos puede generar pérdidas inmensas”: Robledo

El exsenador Jorge Enrique Robledo se pronunció en Mañanas Blu 10:30 en contra de la propuesta del presidente Gustavo Petro de vender la participación que Ecopetrol posee en el yacimiento Permian, ubicado en Texas, Estados Unidos.

Esta inversión, realizada en 2019, donde Ecopetrol adquirió el 49 % de un proyecto de extracción, representa cerca del 15 % de la producción total de la petrolera colombiana, equivalente a 115.000 barriles diarios, siendo altamente rentable.

Robledo desestimó los argumentos presidenciales, centrados en el uso del fracking y la falta de generación de empleo en Colombia, calificándolos de dañinos para los intereses nacionales.

Respecto a la rentabilidad del negocio frente a la generación de empleo en el exterior, el exsenador declaró que: "Es cierto que eso genera principalmente empleos en Estados Unidos, pero en el mundo de los negocios uno no solo hace negocios porque se generen empleos. Si a mí un negocio me produce una buena rentabilidad como es esta, pues yo puedo darme el lujo de que así no se creen empleos en Colombia, pues es positivo hacerlo".



En materia ambiental, Robledo atacó el sustento de la venta al señalar que el impacto ambiental del fracking se produciría en Estados Unidos, no en Colombia. Además, aseguró que forzar la venta en el contexto actual sería un mal negocio para la empresa.

El exsenador afirmó que: "Salir a vender esa participación en este momento puede producirles pérdidas inmensas a Ecopetrol, porque cualquier comprador va a saber que es una orden del presidente de la República y va a poder comprar muy barato. Entonces, ahí ya hay una discusión".



¿Ecopetrol está en quiebra?

El exsenador también abordó las recientes declaraciones del presidente Petro sobre una supuesta quiebra de Ecopetrol por continuar en el negocio petrolero.

"Primero, en este momento Ecopetrol no se está quebrando. Si se estuviera quebrando no es porque el negocio del petróleo esté desapareciendo en el mundo. O sea, este año la producción de petróleo en el mundo va a aumentar. Ese sigue siendo un negocio rentable en todas partes", concluyó.