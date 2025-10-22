Este es el informe que usa Petro para decir que el fracking en el Permian es mal negocio

El informe en el que se basó el presidente Gustavo Petro para descalificar el negocio de fracking en EE. UU. y exigirle a Ecopetrol que venda sus operaciones en el Permian no corresponde a información de órganos de control en Estados Unidos, sino a un reporte promovido por organizaciones cercanas al Gobierno nacional, que le dan una interpretación alternativa a los reportes que Ecopetrol y Oxy presentan a los inversionistas en ese país.

La presión del presidente Petro por la venta de las actividades en la zona del Permian, en Estados Unidos, fue una de las razones que precipitó la salida de Mónica de Greiff de la Junta Directiva de la petrolera, pero además tiene al principal sindicato de la compañía, la USO, amenazando con protestas y un posible cese de actividades.

El informe se titula ¿Cuál es el negocio de Ecopetrol con OXY en el Permian? Y fue promovido por la Alianza Colombia Libre de Fracking, un reconocido grupo de ambientalistas que ha apoyado a Petro desde su carrera por la presidencia, y por el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, una sombrilla que agrupa organizaciones sociales como Indepaz, Movimiento Cesar Sin Fracking, Sin Gas y Censat Agua Viva, entre otros. El actual presidente de Indepaz es Camilo González Posso, quien fue jefe negociador del Gobierno Petro en los diálogos con las disidencias de las Farc.

De este documento salieron frases polémicas del presidente, como que “el gas vale cero pesos”, algo que aparece en la página 15, pero que se refiere a un periodo específico entre enero y abril de 2025. Según el autor, “en términos de barril equivalente de gas del Permian, el precio sería de 1 dólar/MMBtu, lo que equivaldría a 5,7 dólares por barril equivalente de gas, unas 13 veces menos, o apenas el 8 % del precio promedio del petróleo WTI en 2024”.



También proviene de este documento la afirmación del presidente Petro de que no se ha recuperado la inversión en el Permian y que nunca se va a recuperar. Según el texto, la ganancia acumulada entre 2020 y 2024, reportada a la SEC por Ecopetrol Permian LLC, fue de 822,64 millones de dólares, lo que no cubre las inversiones hechas hasta el momento.

Para los autores, el negocio en el Permian ha sido rentable para Oxy, pero no para Ecopetrol, que cada vez tendrá que invertir mayores recursos a cambio de menores rentabilidades.

Publicidad

“La información que hoy aparece en fuentes públicas y oficiales no es suficiente, contundente ni específica para poder concluir sobre las bondades reales y verificables del negocio que tanto se promociona y defiende en los medios de comunicación. Más bien, parece lo contrario”, concluyen.

Ecopetrol hoy está analizando manifestaciones de interés para la compra de sus activos en el Permian, pero aún no hay una negociación cerrada.