Ecopetrol suspende operaciones en el norte del campo Tibú por inseguridad en el Catatumbo

La empresa Ecopetrol anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, en Norte de Santander, ante los reiterados hechos de violencia y apoderamiento ilegal de hidrocarburos protagonizados por grupos guerrilleros y bandas criminales que operan en la región del Catatumbo.

La compañía informó que en lo corrido del año 2025 se han registrado siete incursiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. Durante estos ataques se hurtaron más de 1.300 barriles de crudo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Ecopetrol señaló que estos hechos han generado pérdidas superiores a 39 mil barriles de petróleo por apoderamiento ilegal y la retirada de más de 150 válvulas ilícitas, las cuales han provocado graves daños ambientales. Además, la restricción en la operación ha causado una disminución diaria de más de 300 barriles en la producción del campo.

La empresa advirtió que la presencia de grupos armados organizados (ELN, disidencias de las Farc) en Tibú y Sardinata amenaza la estabilidad de la producción regional, estimada en 1.400 barriles de petróleo y 900 mil pies cúbicos de gas diarios. "Este gas abastece la totalidad del servicio público domiciliario en Tibú y cerca del 25% del consumo de la ciudad de Cúcuta, por lo que la suspensión impacta directamente a miles de usuarios", dice el comunicado.



Ecopetrol también destacó que la decisión afecta la generación de empleo y la contratación local de bienes y servicios en la zona, e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que se restablezcan las condiciones de seguridad que permitan retomar las operaciones y continuar aportando al desarrollo económico del Catatumbo.

La compañía petrolera mantendrá una comunicación constante con las autoridades ante la ola de violencia que afecta la producción petrolera en el campo de Tibú.