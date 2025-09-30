Roban joyería en Ocaña, Norte de Santander: se llevaron más de $1.000 millones

Tres delincuentes ingresaron a una joyería ubicada sobre la calle 10, en pleno centro de Ocaña, Norte de Santander. Según las primeras versiones, los sujetos utilizaron la modalidad conocida como “ventosa”, atravesando una de las paredes del establecimiento. Para ello aprovecharon la soledad de un parqueadero que se encuentra en la parte posterior del local.

El hecho se registró hacia las 2:39 de la madrugada, momento en el que la joyería estaba cerrada y sin presencia de trabajadores. De acuerdo con los propietarios, los ladrones lograron llevarse un millonario botín compuesto por joyas, diamantes y dinero en efectivo. Las primeras estimaciones señalan que el monto hurtado alcanzaría los mil millones de pesos.

Los dueños del negocio revelaron que esta no es la primera vez que enfrentan un intento de hurto. Meses atrás, varias personas también intentaron ingresar a las instalaciones, pero en esa ocasión lograron frustrar la acción delictiva. El nuevo hecho, sin embargo, dejó a los comerciantes preocupados por la facilidad con la que los delincuentes ejecutaron el plan.

Hasta el sitio llegaron las autoridades locales para adelantar las investigaciones correspondientes luego de conocerse el caso. Con apoyo de cámaras de seguridad instaladas en la zona, tratan de establecer la ruta de escape de los responsables e identificar sus rostros. La Fiscalía también asumió parte de la investigación para determinar si se trata de una banda organizada que estaría detrás de otros casos similares.



Usualmente, durante los últimos meses del año, las cifras de hurtos a establecimientos comerciales en el departamento de Norte de Santander muestran un aumento considerable. Por esta razón, la Policía trabaja en reforzar los esquemas de vigilancia en la zona céntrica de Ocaña y en algunos sectores de la periferia. Las autoridades hacen un llamado a los comerciantes para que fortalezcan las medidas de seguridad y reporten de inmediato cualquier actividad sospechosa.