Migrantes venezolanos, a la expectativa tras captura de Maduro: "La idea de muchos es regresar"

Migrantes venezolanos, a la expectativa tras captura de Maduro: “La idea de muchos es regresar”

Para migrantes como Ana Karina García, residente en Bogotá desde hace ocho años, ver la captura de quien califica como un "criminal" genera una profunda satisfacción, pero advierte que esto es solo el comienzo.

