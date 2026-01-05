Migrantes venezolanos, a la expectativa tras captura de Maduro: “La idea de muchos es regresar”

La noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses ha generado una oleada de reacciones entre los más de 8 millones de venezolanos en el exilio. Para muchos, las imágenes del líder chavista esposado y escoltado representan un acto de justicia largamente esperado, aunque la satisfacción inicial se mezcla con la incertidumbre sobre el futuro del régimen que aún permanece en el poder.

Así fue la llegada de Maduro al tribunal de Manhattan para su primera audiencia: ¿qué le espera? Foto: ABC News

Entre la euforia y la cautela

Para migrantes como Ana Karina García, residente en Bogotá desde hace ocho años, ver la captura de quien califica como un "criminal" genera una profunda satisfacción, pero advierte que esto es solo el comienzo. “Tumbaron a Maduro, pero no tumbaron el régimen”, señaló, destacando que mientras los presos políticos sigan tras las rejas y el control territorial continúe en manos de grupos irregulares, no habrá libertad plena.

Maduro capturado y Donald Trump Fotos: @realDonaldTrump y AFP

En Argentina, Gabriel Bonilla describió el momento como un tránsito emocional veloz: del shock inicial tras recibir una llamada de su madre en la madrugada, a la euforia y, finalmente, a una “expectativa tremenda” por los pasos políticos que seguirán. Por su parte, Carolina Martínez, quien vive en República Dominicana desde hace 30 años, subrayó que el impacto visual de ver a Maduro detenido es algo que los venezolanos necesitan procesar y compartir para que el mundo entienda la magnitud del daño causado.



El anhelo de volver a casa

A pesar de haber reconstruido sus vidas en otros países, el deseo de retorno es un sentimiento compartido. Gabriel Bonilla fue enfático al afirmar que, aunque muchos han hecho raíces en el extranjero, “la idea de muchos es regresar; la idea es regresar a casa”. Incluso aquellos con décadas fuera, como Carolina Martínez, mantienen el deseo de volver a una Venezuela distinta, recordando que sus planes de vida, como la educación de sus hijos, siempre estuvieron ligados a su tierra natal.

Escuche aquí las entrevistas:

