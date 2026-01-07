Muere futbolista profesional de 32 años tras desvanecerse luego de un partido

La comunidad del futsal internacional está de luto tras confirmarse la muerte del futbolista profesional Alex Felipe, de 32 años, ocurrida luego de sufrir un grave problema de salud tras disputar un partido. El fallecimiento fue ratificado este miércoles 7 de enero y generó una profunda conmoción entre clubes, compañeros y aficionados de este deporte.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, el jugador brasileño se desvaneció cuando se encontraba en un aeropuerto de Rusia, poco después de haber participado en un encuentro deportivo. Aunque recibió atención de los servicios de emergencia y se intentó reanimarlo, finalmente fue declarado muerto el martes 6 de enero.

La noticia provocó múltiples mensajes de despedida en redes sociales por parte de los equipos en los que militó a lo largo de su carrera. Aficionados del futsal también expresaron su tristeza e incertidumbre ante lo ocurrido con uno de los jugadores más reconocidos de la disciplina en los últimos años.

La UEFA confirmó oficialmente el fallecimiento a través de su cuenta en X, donde recordó el destacado paso de Alex Felipe por el Sporting de Lisboa, club con el que conquistó la UEFA Futsal Champions League 2018/19. En su mensaje, el organismo europeo expresó sus condolencias a la familia, amigos y excompañeros del deportista.



We are deeply saddened by the sudden passing of Alex Felipe, 32, a 2018/19 UEFA Futsal Champions League winner.



Our thoughts and heartfelt condolences are with his family, friends and teammates at this difficult time. pic.twitter.com/NUgE7mB4bY — UEFA (@UEFA) January 7, 2026

Alex Felipe desarrolló una sólida trayectoria en el futsal profesional, con pasos destacados por clubes como Corinthians, Sporting de Lisboa e Inter Movistar, antes de incorporarse al Norilsk Nickel, de Rusia, su último equipo. Su etapa más exitosa se vivió en Portugal, donde fue pieza clave en la obtención de la primera Champions League del club lisboeta, además de dos Copas de Portugal y una Supercopa.