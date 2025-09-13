Muere hombre corneado por un torno en plena celebración: todo quedó en video

Una jornada festiva terminó en tragedia este domingo cuando un hombre perdió la vida tras ser embestido de manera brutal por un toro durante un evento taurino.

La impactante escena, grabada por varios asistentes, rápidamente circuló en redes sociales y desató conmoción por la violencia del ataque.

El hecho ocurrió en el municipio de Ubrique, en la provincia de Cádiz, mientras se celebraba la tradicional suelta del Toro del Gayumbo, parte de las festividades en honor a Nuestra Señora de los Remedios.

De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de las 7:00 de la noche el toro fue liberado en el recorrido dispuesto para la celebración. La víctima, un vecino de la zona, intentó refugiarse saltando una valla, pero una de las astas alcanzó su zapato, provocando su caída.

Una vez en el suelo, el animal lo embistió varias veces con tal fuerza que los intentos de reanimación fueron inútiles y a las 8:15 p.m. se confirmó su muerte.



Este es el video:

Las autoridades locales emitieron un comunicado en el que expresaron su profundo pesar y enviaron mensajes de solidaridad a los familiares y allegados del fallecido. Como medida de respeto, se cancelaron las actividades programadas para la noche, incluido un espectáculo de fuegos artificiales que cerraría la jornada.

Testigos aseguran que el toro, un ejemplar de lidia, reaccionó de forma repentina sin que mediara provocación. Las imágenes del ataque, que han dado la vuelta al mundo, reavivaron el debate sobre las celebraciones taurinas en España, donde este tipo de prácticas siguen dividiendo opiniones.

Los organizadores del evento recordaron que en los diez años de existencia del Toro del Gayumbo no se habían registrado incidentes de tal gravedad. A pesar de ello, ofrecieron su apoyo a la familia de la víctima y pidieron calma a la comunidad mientras avanza el proceso de investigación de las autoridades.