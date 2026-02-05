En vivo
Mueren cuatro miembros de una misma familia por una fuga de gas; hay otra persona grave

Las víctimas son un hombre de 48 años, su esposa de 43 y sus dos hijos, de 22 y 15 años.

Gas
Gas / imagen de referencia.
Foto: Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

